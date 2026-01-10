Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Unión La Calera

Unión La Calera oficializó el arribo de Carlo Villanueva como su décimo refuerzo

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl

El mediocampista llega tras consagrarse campeón de la Copa Chile 2025 con Huachipato.

Unión La Calera oficializó el arribo de Carlo Villanueva como su décimo refuerzo
Unión La Calera no da tregua en este mercado de pases y, buscando mejorar en el 2026 lo que fue su última temporada, este sábado anunció al volante nacional Carlo Villanueva como su décimo refuerzo.

El futbolista de 26 años arriba a la escuadra "cementera" después de un buen paso por Huachipato, ya que fue pieza clave en la reciente obtención de la Copa Chile 2025 ante Deportes Limache.

Siendo el autor del agónico gol que permitió el empate en la gran final, el formado en Colo Colo forzó la tanda de penales que consagró a los "acereros" y les permitió asistir a la fase previa de la Copa Libertadores.

Durante la última campaña, Villanueva sumó un total de 21 partidos oficiales, en los que anotó 4 goles y entregó una asistencia.

Con esto, se une a la nutrida lista conformada por Nicolás Avellaneda, Matías Campos López, Yerko Leiva, Cristián Gutiérrez, Bayron Oyarzo, Nicolás Palma, Rodrigo Caseres, Juan Requena y Francisco Pozzo.

