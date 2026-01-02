Unión La Calera presentó a Rodrigo Cáseres como séptimo refuerzo para el 2026

- Revisa todas las movidas del fútbol chileno en el Especial de Fichajes de Cooperativa.cl.

Unión La Calera presentó oficialmente al defensor argentino Rodrigo Cáseres, de 28 años, quien llega procedente de San Martín de San Juan, donde disputó la primera división del fútbol argentino.

El central disputó 26 encuentros con el conjunto verdinegro en la Liga Profesional durante la temporada 2025. El equipo trasandino terminó descendiendo a la Primera Nacional tras el Torneo Clausura.

Cáseres se formó en Vélez Sarsfield y posteriormente tuvo pasos por Justo José de Urquiza, Villa Dálmine, y Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

Con esta incorporación, el defensor se une a las recientes llegadas al plantel de Unión La Calera para la temporada 2026: Nicolás Avellaneda, Matías Campos López, Yerko Leiva, Cristián Gutiérrez, Bayron Oyarzo y Nicolás Palma como refuerzos confirmados del conjunto "cementero".