Bernardo Cerezo abordó su pasado en la U: Mi presente es acá y espero aportar

El defensor Bernardo Cerezo fue presentado ante los medios como flamante refuerzo de Universidad Católica y en su diálogo con la prensa abordó su etapa en Universidad de Chile, asegurando que hoy está enfocado en rendir en la tienda cruzada.

"La motivación de llegar acá pasa por varios factores. Me tocó jugar acá con Ñublense y el ambiente es espectacular. Siempre quise vivir esa experiencia nuevamente, el hincha, el apoyo y eso es lo que me trajo acá", dijo antes de abordar la posibilidad de jugar en otras posiciones en la cancha.

"Estoy a disposición del profesor. Me destaco como lateral derecho, llevo jugando muchos ahí y creo que tengo experiencia para aportar así es que puedo aportar mi grano de arena", comentó.

Sobre su pasado azul fue claro: "Siempre en el plantel debe haber competencia, porque eso eleva el nivel. Fui formado en la vereda del frente, pero mi presente y mi futuro es la UC. Estoy concentrado acá, y trabajando a full porque los entrenamientos están bien intensos", expresó.

"La UC es una institución hermosa. Soy un agradecido de mi pasado, pero mi presente es acá y espero aportar", añadió.

"Todo lo que he hecho en los otros clubes me tienen acá, conozco el medio y es fundamental la experiencia que traigo. Con respecto a los objetivos, esta institución te exige estar al máximo, así es que con ganas de que empiecen pronto los partidos", complementó.