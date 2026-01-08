Informe: Más de la mitad de los chilenos ve corrupción como principal problema judicial

El Poder Judicial chileno atraviesa una de las crisis más severas de su historia, un escenario que se ve corroborado por el reciente informe "Claves Ipsos N°46", que profundiza en la percepción ciudadana sobre esta institución.

Los hallazgos del estudio son contundentes y reflejan una visión crítica de la población respecto al funcionamiento de la justicia.

Según el análisis, un 57% de los encuestados considera que la corrupción es el principal problema del sistema judicial, cifra subraya la magnitud de la desazón pública y la preocupación por la integridad de las decisiones judiciales.

Además de la corrupción, el informe de Ipsos revela que 8 de cada 10 considera que los fallos se ven afectados por el poder y los recursos del acusado.

Con casos como el de Luis Hermosilla como centrales, la justicia chilena se enfrenta a una de las peores crisis de credibilidad de su historia. (FOTO: ATON)

Asimismo, tres cuartos de las personas sienten que si no tienen recursos es muy difícil acceder a la justicia, lo que resalta una barrera significativa para muchos ciudadanos. Incluso, la idea de que la justicia puede ser comprada está presente en el imaginario colectivo: seis de cada 10 piensa que en Chile se puede pagar por un fallo favorable.

Finalmente, la correspondencia entre el delito y la pena aplicada también es cuestionada. Solo un 20% de los encuestados considera que las sentencias se ajustan a la gravedad de los crímenes.

Estos datos, según los expertos, configuran un panorama desafiante para el Poder Judicial, que lucha por recuperar la credibilidad y la confianza de la ciudadanía.

Caso Hermosilla y la "muñeca bielorrusa" recrudecen la crisis de confianza en el Poder Judicial

Los bullados casos Luis Hermosilla y la denominada "Muñeca bielorrusa" han sido fuertes golpes para el Poder Judicial, dado que no solo visibilizan problemas existentes en el organismo, sino que también confirman las sospechas de la ciudadanía sobre el funcionamiento interno de las instituciones judiciales.

Frente a esto, la directora de Estudios Públicos de Ipsos Chile, Alejandra Ojeda, afirmó que "el caso Hermosilla, sin lugar a duda, ha sido un factor clave para disminuir la confianza en el sistema de justicia en Chile".

Según advirtió, "a partir de la escucha de los audios, aparecieron distintas ramificaciones y el específicamente el caso de la 'muñeca bielorrusa', que ha sido de los más conocidos por la ciudadanía".

La "muñeca bielorrusa", ramificación del escándalo de audios, es uno de los temas más conocidos por la ciudadanía. (FOTO: ATON)

Ojeda enfatizó que el efecto de estas revelaciones "ha entregado evidencia concreta que viene a confirmar lo que las personas ya sospechaban o creían respecto de cómo operaba el sistema de justicia".

La trama sobre la "muñeca bielorrusa" fue un foco particular del estudio de Ipsos. En esta, se investigan posibles pagos a la exministra Ángela Vivanco a cambio de fallos favorables y gestiones en cuanto a la composición de los tribunales y de componer junto a su pareja, abogados y conservadores de bienes raíces, una supuesta red para lavar este dinero de origen espurio.

La percepción pública sobre la naturaleza de estas acusaciones es preocupante. Aunque el 60% de los encuestados ha escuchado del caso, solo el 17% se considera bien informado.

Sin embargo, un hallazgo del estudio es que seis de cada 10 encuestados opina que lo que se acusa a Vivanco son prácticas generalizadas en el sistema judicial y no se trataría de un caso aislado.

El impacto de la "muñeca bielorrusa" continuará la próxima semana, cuando sean formalizados en la causa los conservadores de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, y de Chillán, Yamil Najle, quienes, según la acusación del Ministerio Público, tienen un rol importante en el esquema de lavado de activos.

Gobierno impulsa reformas legales para restaurar la confianza en la justicia

La profunda crisis de confianza que afecta al Poder Judicial chileno ha llevado al gobierno a tomar medidas activas, enfocadas en la implementación de reformas concretas que busquen restaurar la credibilidad de la ciudadanía en el sistema de justicia.

"Los poderes del Estado compartimos la preocupación que hay respecto de la confianza ciudadana en el sistema de justicia", indicó el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, que afirmó que avanzarán en medidas para enfrentar problemáticas.

"Para eso, lo que nosotros estamos haciendo es enfrentarlo con reformas concretas. Estamos en segundo trámite de tramitación en el Congreso Nacional de una reforma que es central para que no haya ninguna duda de que las personas que se nombran como jueces o juezas están ahí por sus méritos, por sus capacidades y por ninguna otra razón", destacó el secretario de Estado.

El Ministro de Justicia, Jaime Gajardo, reconoce la "preocupación" compartida por todos los poderes del Estado. (FOTO: ATON)

Asimismo, dio cuenta que "hace muy poco se publicó la ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas", una ley representa un paso significativo para garantizar que todos los ciudadanos, especialmente aquellos con menos recursos, tengan una defensa adecuada y un acceso equitativo a los procesos legales.

Las medidas anunciadas por el gobierno reflejan un esfuerzo por abordar tanto las causas estructurales de la desconfianza como las consecuencias directas de la percepción ciudadana sobre la justicia.

Chevesich asume la presidencia de la Suprema con altas expectativas y desafíos

La llegada de Gloria Ana Chevesich a la presidencia de la Corte Suprema ha sido recibida con una mezcla de altas expectativas y un claro reconocimiento de los inmensos desafíos que tiene por delante el Poder Judicial chileno. Su perfil, caracterizado por una postura firme contra las malas prácticas, la posiciona como una figura clave en un momento de profunda crisis de confianza.

Las expectativas sobre su mandato en ese día son altas, tanto desde el mundo político como el judicial y también por parte de la ciudadanía". Sin embargo, el camino hacia la reforma no será sencillo.

Cristián Riego, académico de la Escuela de Derecho de la Universidad Diego Portales, advierte que "esa expectativa es problemática", explicando que, a pesar de su reputación, la ministra "fue elegida bastante a regañadientes por un sector amplio de la Corte Suprema y, por lo tanto, van a haber personas que no van a querer favorecer su gestión".

La nueva presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, asume con un "perfil duro" contra las malas prácticas. (FOTO: ATON)

"Ella no tiene facultades para operar por sí sola. Ella tiene para todo tiene que pedir el consenso de los ministros de la Suprema", dijo el experto, que identificó dos factores cruciales para el éxito de su gestión.

"Primero, de una buena coordinación con el Parlamento y con el Poder Ejecutivo. Y, en segundo lugar, creo que requiere mucho apoyo público. Si ella no cuenta con el apoyo de la prensa, la sociedad civil y de los otros poderes del Estado, creo que por muy buenas intenciones que tenga va a ser muy difícil que haga reformas o que haga cambios importantes", puntualizó Riego.