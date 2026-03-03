Daniel Garnero conoció su castigo por la expulsión ante Ñublense

El Tribunal de Disciplina de la ANFP castigó al técnico argentino Daniel Garnero con una fecha por su expulsión en el triunfo de Universidad Católica sobre Ñublense, el domingo 1 de marzo, en la quinta fecha de la Liga de Primera.

De acuerdo al informe de Fernando Véjar, Garnero fue expulsado al final del encuentro, tras sus reclamos al cuerpo arbitral.

"Conducta inadecuada dentro del banco: finalizado el partido se dirige al cuarto árbitro haciendo un gesto de desaprobación con sus manos y diciendo a viva voz: 'son un desastre'", detalló el juez en su informe.

Con este castigo, Garnero no podrá estar en la banca en el partido contra O'Higgins, programado para el sábado a las 20:30 horas (23:30 GMT) en El Teniente de Rancagua.