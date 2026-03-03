Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago22.2°
Humedad41%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

Daniel Garnero conoció su castigo por la expulsión ante Ñublense

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El Tribunal de Disciplina determinó la sanción al técnico de Universidad Católica.

Daniel Garnero conoció su castigo por la expulsión ante Ñublense
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Tribunal de Disciplina de la ANFP castigó al técnico argentino Daniel Garnero con una fecha por su expulsión en el triunfo de Universidad Católica sobre Ñublense, el domingo 1 de marzo, en la quinta fecha de la Liga de Primera.

De acuerdo al informe de Fernando Véjar, Garnero fue expulsado al final del encuentro, tras sus reclamos al cuerpo arbitral.

"Conducta inadecuada dentro del banco: finalizado el partido se dirige al cuarto árbitro haciendo un gesto de desaprobación con sus manos y diciendo a viva voz: 'son un desastre'", detalló el juez en su informe.

Con este castigo, Garnero no podrá estar en la banca en el partido contra O'Higgins, programado para el sábado a las 20:30 horas (23:30 GMT) en El Teniente de Rancagua.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada