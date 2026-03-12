Daniel Garnero proyecta a la UC: Buscamos ser un equipo protagonista, ser agresivos

El técnico de Universidad Católica, Daniel Garnero, participó en la conferencia de prensa previa al duelo frente a Everton, por la séptima fecha de la Liga de Primera, y anticipó que esperan generar todos los inconvenientes posibles al cuadro "ruletero" y ganar el partido.

Sobre el nuevo técnico de Everton, Walter Ribonetto, agregó que: "Entiendo más o menos cual es su idea de juego, creo que con este plantel y las características que tiene Everton, es un entrenador que le puede dar su forma. Esperemos que desde este fin de semana nosotros desde nuestra propuesta le generemos todos los inconvenientes posibles y ganemos el partido".

Respecto a la derrota contra O'Higgins la fecha pasada, mencionó que en el primer tiempo tuvieron muy poca presencia ofensiva y que "en el segundo tiempo tuvimos más participación, el rival ya estaba cediendo la pelota, pero generamos opciones más claras y fuimos otro equipo. Buscamos ser un equipo protagonista, que a través de la tenencia seamos agresivos, que generemos situaciones".

"Yo soy muy exigente con nosotros, yo creo que podemos estar mejor, debemos estar mejor. Tenemos un gran plantel, tenemos que elevar niveles individuales que lleve que a lo colectivo seamos un mejor equipo", añadió.

En cuanto al altercado entre Clemente Montes y Matías Palavecino sostuvo que lo único preocupante es quedar con uno menos y que "son cosas de fútbol. Hay que ser cuidadosos e inteligentes por si te sancionan. Es una cosa que tuvo más trascendencia de lo que fue en realidad".

Por último, argumentó que la escasa participación de futbolistas sub 21 se debe a que "no logramos sostener niveles, que los chicos entren cómodos por distintos motivos, por resultados, por jugar de local, de visita, siempre hay un motivo que no nos hace estabilizar a uno".

Universidad Católica recibirá a Everton este sábado 14 de marzo a las 20:30 horas (23:00 GMT) en el Estadio Claro Arena.