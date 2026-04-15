Daniel Garnero y el histórico triunfo de la UC ante Cruzeiro: Salió como buscábamos

Universidad Católica dio una muestra de redención en la Copa Libertadores y se impuso ante Cruzeiro en Brasil, por lo que el técnico Daniel Garnero se mostró mesuradamente su satisfacción tras el agónico y épico triunfo en Belo Horizonte.

"Nos salió como buscábamos. Venir y ceder el protagonismo a un equipo que lo hace muy bien es un problema; tratamos de que eso no sucediera. (...) Pusimos la ventaja, luego vino esa desgracia futbolística del penal fuera del área que nos empatan, pero los cambios entraron muy bien", comenzó analizando.

Seguido a ello, puntualizó en el penal de Clemente Montes a Kaiki que significó el empate parcial en el Mineirao: "La jugada del penal no la volví a ver, fue muy chiquita y eso quizás nos incomodó".

"Saben que no se puede hablar del arbitraje o me cobren la multa los de Conmebol. Sí me dio bronca, porque fue una jugada prácticamente intrascendente que terminó dándoles la posibilidad de empatarnos, pero por suerte salimos adelante", remarcó.

Finalmente, Garnero sostuvo: "Estamos con una mentalidad ganadora, elevando niveles individuales. Eso nos hace ser optimistas para lo que viene, que es un calendario muy apretado. Teníamos que ganar para tener chances en la Libertadores".