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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

Diego Valencia tras pasar por quirófano: Será solo una piedra más en el camino

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El delantero dejó un posteo en redes sociales desde su sala de recuperación.

Diego Valencia tras pasar por quirófano: Será solo una piedra más en el camino
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El delantero de Universidad Católica Diego Valencia usó sus redes sociales para agradecer las muestras de apoyo que recibió luego de una lesión que lo obligó a pasar por quirófano.

Muchas gracias a todos por sus mensajes y preocupación, ha sido un montón de gente la que me escribe con mucho cariño y es ahí cuando uno se da cuenta del cariño y los lazos que creas como persona antes que como futbolista", escribió el jugador junto a una imagen desde su cama de recuperación.

"Agradecer a mi familia, a Renata Viveros (su novia) y amigos por estar siempre en todas, me siento muy afortunado de tenerlos", añadió antes de dejar una arenga.

"Ahora a enfocarse en la recuperación y sé que volveré más fuerte aún, y será solo una piedra más en el camino", expresó.

Recordar que la UC informó que Valencia sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, por lo que estará cerca de seis meses fuera de las canchas.

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