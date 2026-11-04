Duro golpe para la UC: Sebastián Arancibia arriesga perderse lo que resta de temporada

Un balde de agua fría recibió el cuerpo técnico de Universidad Católica en el tramo decisivo de la Liga de Primera, dado que el defensor Sebastián Arancibia sufrió una lesión en su pie que lo dejará al margen de las canchas por lo que resta de la temporada 2026.

El carrilero debió ser sustituido de emergencia en Clásico Universitario ante Universidad de Chile, luego de protagonizar una fuerte colisión con un jugador azul que le provocó intensas muestras de dolor en la zona del empeine del pie derecho.

Pese a que el club aún no emite su comunicado oficial, de acuerdo a Cooperativa Deportes los primeros exámenes médicos arrojaron un panorama desalentador: el futbolista presentó la rotura de tres de los cinco ligamentos que conectan los dedos con la zona del tarso en su pie (dos con desgarro parcial y uno con corte total).

Debido a la magnitud del daño en una zona clave para el impacto del balón, el defensor no volverá a vestir la camiseta cruzada durante este año y no se descarta que deba pasar por el quirófano para solucionar la afección.