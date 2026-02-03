"Edificio del año": El Claro Arena de Cruzados destaca como candidato a prestigioso premio arquitectónico

La modernización del estadio Claro Arena de Cruzados está entre los proyectos preseleccionados para los premios Building of the year (Edificio del año) de la prestigiosa revista nionacal de arquitectura Archdaily.

La primera fase para obtener este reconocimiento es mediante elección popular, y los proyectos más votados pasarán a una segunda fase donde un jurado especializado elegirá a los ganadores.

El presidente de Cruzados, Juan Tagle, se refirió a esta nominación e hizo un llamado a participar: "Estamos tremendamente orgullosos que una revista especializada de arquitectura, la más leída del mundo, Archdaily, nos haya postulado como uno de los proyectos a ser el edificio del año, el Claro Arena".

"Es un orgullo enorme y esperamos contar con el apoyo de la gente para esta etapa de votación popular. Todos los Cruzados a apoyar este proyecto que es un orgullo de toda la familia Cruzada, un legado para las generaciones futuras de hinchas de Católica", agregó.

Para votar por el Claro Arena debes acceder a este link y registrarte en Archdaily.