Deportes | Fútbol | Universidad Católica

El Claro Arena de la UC pasó el corte y está entre los finalistas al premio "Edificio del Año"

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl

La segunda ronda de votaciones ya tiene al estadio de la UC en carrera por el galardón.

El Claro Arena de la UC pasó el corte y está entre los finalistas al premio
 Photosport
El estadio Claro Arena vio reafirmadas las loas a nivel internacional tras superar el corte y quedar entre los finalistas de los premios "Edificio del Año", otorgados por la revista de arquitectura ArchDaily.

La casa de Universidad Católica superó una primera ronda con más de 3.000 proyectos y ahora competirá en una lista de solo cinco finalistas de la categoría "Arquitectura deportiva", tal como se confirmó este miércoles.

El remozado reducto en San Carlos de Apoquindo tiene como uno de sus contendientes al recinto Saddling Boxes & Private Deck, de Emiratos Arabes Unidos y el Centro de Deportes Náuticos Salinas del Rey, en Colombia.

También están en carrera la Plaza Barrio Olímpico, instalación abierta a la comunidad en Buenos Aires, y el Centro de Recreación Rosemary Brown de Burnaby, Canadá (habitado para patinaje sobre hielo).

La segunda ronda de votación estará abierta hasta el miércoles 18 de febrero. Para votar es necesario registrarse en el sitio web de ArchDaily.

