Fernando Zuqui y la caída de la UC ante La Calera: "Nos vamos calientes porque no hicimos un buen partido"

Universidad Católica dejó escapar una oportunidad de oro para meterse en la lucha por el título de la Primera División tras caer por 2-1 ante Unión La Calera, y luego del partido el mediocampista cruzado Fernando Zuqui no ocultó su frustración por el nivel exhibido por el equipo en el Claro Arena.

En conversación con TNT Sports, el exjugador de Estudiantes de La Plata fue tajante: "Nos vamos muy calientes porque no hicimos un buen partido, no hicimos lo que teníamos que hacer. Dejamos escapar una posibilidad de sumar tres puntos y estar en la parte de arriba de la tabla. La verdad es que estoy con mucha bronca".

En esa misma línea, el volante insistió en que el rendimiento colectivo estuvo lejos de lo esperado. "Lo principal es que no jugamos bien, tenemos que mejorar, porque el fin de semana tenemos un partido importante", subrayó.

Al ser consultado por si el viaje a Belo Horizonte para enfrentar a Cruzeiro por la Copa Libertadores la semana pasada pasó la cuenta en lo físico, Zuqui evitó ponerlo como el factor principal, aunque reconoció el desgaste.

"A mí no me gusta buscar excusas ni nada, pero obviamente el cansancio influye cuando estás en una copa, te exigen más los viajes. Pero tenemos que estar preparados para afrontar todas las competencias", precisó el mediocampista.

Pese al amargo sabor de la derrota, Zuqui ya proyecta lo que será el trascendental duelo de este sábado ante Universidad de Chile, donde los dirigidos por Daniel Garnero buscarán redimirse.

"Va a ser un partido muy importante para nosotros y para la gente. Ahora a descansar y ser autocrítico para poder mejorar; es la única forma para poder crecer como equipo e individualmente. Sabemos que tenemos que ir a competir de gran forma", cerró.