García Basso y la reprogramación ante Audax: "Si tenemos que jugar tres partidos en ocho días, ahí estaremos"

Una extensa inactividad competitiva llegará a su fin para Universidad Católica, elenco que tras casi un mes sin jugar deberá afrontar una exigente seguidilla de compromisos, sin embargo, desde el elenco cruzado evidenciaron su molestia por la reprogramación del suspendido duelo ante Audax Italiano, algo que fue abordado por el defensor argentino Agustín García Basso.

Cabe recordar que el choque frente a los itálicos debió posponerse debido a la emergencia climática por el aluvión que azotó a la precordillera y Las Condes, y la ANFP determinó ubicarlo en medio de los duelos ante Unión La Calera y Universidad de Chile. Ante esto, Cruzados emitió un comunicado para expresarle a la ANFP "reconsiderar la programación anunciada y adoptar una resolución fundada que garantice el cumplimiento de la normativa vigente".

Al ser consultado sobre la postura del plantel frente al reclamo de la directiva, García Basso tomó distancia de la gestión administrativa, pero dejó en claro la disposición absoluta de los futbolistas: "Nosotros estamos un poco ajenos a eso; creo que es algo del club con la liga, en la cual se ha expresado. Como jugadores, le preguntas a cualquiera y queremos jugar todo el tiempo. Tuvimos un parón de tres semanas y están las ganas de querer estar dentro de un campo de juego", aseguró.

En esa misma línea, el zaguero argentino remarcó que el equipo está preparado para la alta exigencia física y mental que significará disputar tres encuentros en apenas una semana: "Si disponen que tenemos que jugar tres partidos en ocho días, ahí estaremos presentes. Creo que tenemos con qué, tenemos equipo. Es algo que tiene que charlar el club con la liga, pero nosotros siempre estamos predispuestos y con ganas de ganar para llevar al club lo más alto posible".

Respecto a cómo administraron las tres semanas sin rodaje oficial, el zaguero explicó que el foco estuvo puesto en elevar la vara interna. "No sabíamos cuándo nos iba a tocar volver, pero aprovechamos de explotar la competencia interna y recuperar a compañeros lesionados. Se viene una semana agitadita, pero a todo jugador le gusta. Es como competir a nivel internacional, donde juegas el torneo local y entre semana tienes copa. Nadie se puede relajar y hay que autoexigirse", apuntó.

Finalmente, García Basso analizó las opciones de la UC en la parte alta de la tabla de posiciones, asegurando que no renuncian a pelear por lo máximo: "Se habla mucho del Chile 2, pero si los números dan, la ilusión y la esperanza siempre están. Iremos partido a partido; nuestro margen se achicó y el objetivo está más cerca", cerró.

Universidad Católica volverá a ver acción oficial este viernes 25 de octubre recibiendo a Unión La Calera, para luego medirse a mitad de semana con Audax Italiano y cerrar la seguidilla encarando el Clásico Universitario ante Universidad de Chile.