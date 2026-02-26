Garnero confirmó la baja de Clemente Montes para visitar a Ñublense

El director técnico de Universidad Católica, Daniel Garnero, confirmó este jueves que el delantero Clemente Montes no integrará la delegación para enfrentar a Ñublense. El jugador presentó molestias físicas que le impidieron entrenar con regularidad durante la semana en Santiago.

"Clemente no entrenó a la par de sus compañeros. Seguramente se informará bien en un parte médico, pero no lo hizo con normalidad y por eso no es tenido en cuenta en este momento", afirmó el adiestrador en conferencia de prensa.

En contraparte, ratificó que el mediocampista Alfred Canales se recuperó satisfactoriamente, mientras que el volante argentino Fernando Zuqui aún busca alcanzar su ritmo de competencia ideal.

Respecto al desafío de este domingo en el Estadio "Nelson Oyarzún", el preparador anticipó un escenario de alta complejidad. "Enfrentaremos un partido muy difícil frente a Ñublense, que viene arriba en la tabla y en una cancha siempre difícil. Creemos y confiamos en que podremos desarrollar un buen juego en Chillán", señaló el profesional trasandino.

Garnero también profundizó en el funcionamiento colectivo de la escuadra estudiantil, reconociendo una deuda en los arranques de los compromisos. "Buscamos ganar siempre. Lo que nos costó es abrir los juegos y ponernos arriba en el marcador, pero resalto lo que mostró el equipo para remontar resultados negativos. El partido pasado enfrentamos al mejor equipo del año anterior y lo pudimos revertir", analizó el jefe de la banca "cruzada".

Finalmente, el plantel de Universidad Católica alista los últimos detalles tácticos antes de viajar a la Región de Ñuble para disputar la quinta jornada del Campeonato Nacional 2026.