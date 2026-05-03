Garnero: Los árbitros son todos fisicoculturistas, pero al juego le erran un montón

La Universidad Católica de Daniel Garnero cosechó un agónico 2-2 en su visita a Universidad de Concepción por la Copa de la Liga y, tras estar a punto de caer en el "Ester Roa", el técnico argentino lanzó una ácida crítica contra el arbitraje.

"Los árbitros son todos fisicoculturistas, se pintan, tienen una facha. Se saben el reglamento de memoria, pero a la esencia del juego le erran un montón. Y no solo en Chile", aseguró con molestia el estratega.

Seguido a ello, Garnero remarcó su postura: "El arbitraje son todos fisicoculturistas. Mamita querida. Me voy con mucha bronca porque no puedo analizar el juego. Jugamos con uno menos mucho tiempo y el equipo sostuvo, aguantó, pero no pudimos hacer transiciones claras".

"La primera complicación fue quedarnos con uno menos por una irresponsabilidad del árbitro (Mario Salvo). La primera amonestación ¿me la pueden explicar? José Salas no hizo nada, le hacen un foul y el rival lo viene a buscar", precisó.

En esa misma línea, Garnero cerró diciendo: "La expulsión fue un error, se equivocó él. No sé si lo hizo a propósito, lo entiendo porque puede pasar, pero si no, es preocupante. El penal a Rossel fue falta y tarjeta. ¡Todo! Pero lo amonestan porque simula. Ellos simularon un par de veces y nada".