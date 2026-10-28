Gary Medel se mantendrá al margen de la UC por lesión

El mediocampista de Universidad Católica Gary Medel se mantendrá fuera de las convocatorias en el cuadro cruzado y este miércoles se perderá el partido del elenco estudiantil ante Audax Italiano, pendiente de la fecha 24 de la Liga de Primera, a disputarse desde las 20:30 horas en el Claro Arena.

De acuerdo a lo publicado por Cruzados en sus redes sociales, el bicampeón de América presenta una fractura del pulgar de la mano izquierda, por lo que no está entre los citados por Daniel Garnero luego de haber presentado en las últimas semanas una tendinopatía aquiliana.

Según las primeras informaciones, Medel estaba listo para volver en el duelo ante los itálicos.

No obstante, otras versiones de prensa apuntaban a roces entre Medel y Garnero.

Considerar que el último partido que jugó Medel fue el pasado 23 de agosto ante Ñublense.