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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

Gary Medel viaja con la UC para enfrentar a Barcelona por la Libertadores

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El "Pitbull" será una de las cartas de Daniel Garnero en Ecuador.

Gary Medel viaja con la UC para enfrentar a Barcelona por la Libertadores
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Ad portas de tomar el avión rumbo a Guayaquil, Universidad Católica recibió buenas noticias con la recuperación de Gary Medel para enfrentar a Barcelona SC por la tercera fecha grupal de la Copa Libertadores.

Como informamos en Cooperativa Deportes PM, el "Pitbull" se recuperó plenamente de la lesión que sufrió ante Boca Juniors en el debut copero el pasado 7 de abril, estando en condiciones para jugar.

Sin embargo, Medel viajará como alternativa dentro del banco de suplentes, pues Fernando Zuqui será titular en un mediocampo que además tiene como inamovibles a Jhojan Valencia y Cristián Cuevas.

El zaguero central Branco Ampuero valoró el regreso de Medel: "Lo de Gary es un análisis distinto al nivel del fútbol chileno. Es un jugador de renombre, campeón de la Generación Dorada. Da un plus distinto. Estamos felices de contar con él de vuelta y que tenemos el equipo completo".

Los "cruzados" se embarcarán hacia Ecuador durante esta madrugada para descansar y tener su último entrenamiento antes del duelo de este miércoles 29 de abril a las 20:00 horas de Chile (00:00 GMT).

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