Giani anticipó duelo ante Cruzeiro: Será un buen parámetro para nosotros

Universidad Católica ya dejó rápidamente atrás la vibrante victoria ante Audax Italiano por la Liga de Primera, pues el cuadro cruzado se alista para viajar a Brasil y visitar el miércoles a Cruzeiro, por la segunda fecha de la fase grupal de Copa Libertadores.

Pese a la seguidilla de partidos, el delantero argentino Justo Giani le bajó el perfil y este lunes anticipó el duro cotejo ante el elenco de Belo Horizonte por el torneo continental.

"Es lo que todos quieren, jugar un partido de este calibre entre semana. Son partidos que los jugadores quieren jugar siempre. Con una victoria, el ánimo es otro, es un buen parámetro para ir a enfrentarlos. Es un equipo complicado, pero con nuestras armas, con nuestro juego y las cosas que se corrigieron después de Boca, iremos a Brasil para tratar de hacer nuestro trabajo. No necesitas un envión anímico más allá de jugar un torneo así", expresó el ariete trasandino en conferencia de prensa.

"El error está en empezar a sacar cuentas. Internamente, hay que ir partido a partido. Cuando sacas cuentas, te confundes. Tenemos que ir a hacer un buen partido a Brasil, después en Calera y así. Si no estamos enfocados en el partido en sí, estaríamos complicados, por no decir otra palabra", añadió.

Además, el atacante se refirió a las especulaciones por el supuesto favoritismo referil, luego de la serie de expulsados en los clubes rivales que han enfrentado durante esta temporada: "Si fuese así, no discutiría tanto con los árbitros. Me han sacado amarillas por reclamar. Nos abstraemos de hecho, cuando se gane o se pierda, se va a hablar del tema. No entramos en eso".

Por último, sobre su momento personal, donde ya suma nueve goles en la campaña, comentó: "Mis características no son las de un goleador como Zampedri, me gusta más tirarme fuera del área, pero encontré una faceta mía. Siempre me gustó llegar al área, pero tenemos muy buenos lanzadores, gente de muy buen pie, y uno tiene que saber leer eso. Es una racha que no venía teniendo. Los defensores se van mucho con el 'Toro y yo quedo más libre, entrando de atrás, capaz eso me hace un poco más fácil esto".