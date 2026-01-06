Jimmy Martínez tras su arribo a la UC: Tengo que replicar lo que hacía en Huachipato

Jimmy Martínez, flamante refuerzo de Universidad Católica, conversó con Cooperativa Deportes en el Claro Arena sobre su llegada al elenco Cruzado y afirmó que espera replicar el nivel que tuvo en Huachipato, club donde fue capitán y campeón de Liga en 2023 y Copa Chile en 2025.

"Estar acá es una gran ilusión, es un sueño. Antes de viajar a Santiago, a mi pareja le decía que aún no asimilaba estar acá. Tengo que replicar lo que hacía en Huachipato y aportar en el día a día, con la competitividad, y después el fin de semana, el profe (Daniel Garnero) pondrá a quien estime conveniente" declaró Martínez.

El volante también afirmó que "cuando salió la opción de Católica, pero no fue mucho lo que tuve que pensar, sino el dónde firmar".

"Sé al lugar que llego, tiene un nuevo estadio que estuvieron años remodelándolo, es de primer nivel. Hay que sacarse el sombrero con la dirigencia que hizo un sueño realidad", agregó.

Respecto a su historial en el fútbol chileno, incluyendo un paso por la U, Martínez indicó que "cada lugar que he estado me ha hecho crecer".

"En Huachipato quedé en la historia del club, en 2023 y 2025. Cada club me ha aportado bastante, quizás no usaré la jineta, pero me siento un líder dentro y fuera de la cancha. Se nota que quiero liderar, no queriendo brillar", sentenció.