Juan Tagle disparó con el reclamo de Unión Española e Iquique: Sería un daño gravísimo

Juan Tagle, presidente de Cruzados, manifestó su molestia por la postura de Unión Española y Deportes Iquique tras el portazo de la ANFP para evitar el descenso por un supuesto resquicio reglamentario, ya que están evaluando la posibilidad de recurrir a la justicia ordinaria.

"Comparto la extrema gravedad que tiene la supuesta intención de dos clubes de desconocer las bases que ellos mismos aprobaron", comenzó mencionando el directivo de Universidad Católica.

Seguido a ello, profundizó que: "Buscan intentar evitar un descenso reconocido por ellos mismos cuando ocurrió. Soy de la idea de que como fútbol tenemos que defendernos ante cualquier intento de interferir el normal desarrollo del campeonato, que fue una pieza central del acuerdo con TNT".

El timonel del conjunto precordillerano insistió en que "sería un daño gravísimo producir alguna interrupción o interferencia al desarrollo del campeonato. No creo que se produzca".

Por último, Tagle remarcó que "no tiene sustento la pretensión de Iquique y Unión Española de evitar el descenso porque corresponde a algo aprobado por ellos mismos".