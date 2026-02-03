Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

Justo Giani y su rol en la UC: Yo voy a jugar por donde el técnico me pida

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El trasandino también comentó sobre como se ha entendido con sus nuevos compañeros de equipo.

Justo Giani y su rol en la UC: Yo voy a jugar por donde el técnico me pida
El atacante argentino de Universidad CatólicaJusto Giani habló del inicio de temporada con el elenco cruzado y sobre su posición en la cancha, y aseguró que espera ser un aporte en la posición que el entrenador Daniel Garnero decida.

"Yo voy a jugar por donde el técnico me pida, lo puedo hacer por la banda o puedo hacerlo por adentro", explicó en conferencia de prensa.

"Cada partido es distinto, a veces puedo empezar más atrás y en base de lo que diga el técnico lo puedo hacer", añadió.

Además, el jugador de 26 años, comentó sobre el empate en del cuadro de la franja ante Deportes La Serena en la primera fecha de la Liga de Primera. "Hay que destacar la imagen que dejó el equipo, también hay que quedarse con la parte positiva, de remontar un 2-0 abajo", expresó.

Por último, Giani se refirió a cómo se ha entendido con Fernando Zampedri y Matías Palavecino: "Fernando me ayudó mucho y en la cancha sabes que la que tiene la va a meter. Mati, tiene una gran calidad que te puede dejar mano a mano, de a poco nos vamos entendiendo, finalizó

