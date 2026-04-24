Matías Palavecino y los arbitrajes: "No creo que nos beneficien"

En la previa del clásico universitario, el volante de Universidad Católica Matías Palavecino hizo una sorpresiva declaración cuando fue consultado por las polémicas arbitrales que han rodeado al conjunto precordillerano en varios partidos de la temporada en el plano local.

En charla con TNT Sports, el argentino afirmó que "no vi mucho de lo que se habló, no soy de hablar de los árbitros. Sí soy de los que siempre trata de reclamarles, así que no puedo opinar".

"No creo que nos beneficien ni nada por el estilo; son jugadas del partido. Uno siempre trata de sacar ventaja. Tanto tirarse o protestar; son cosas del juego para mí", añadió.

En esa misma línea, haciendo referencia al clásico de este sábado contra Universidad de Chile, el volante expresó que "obviamente, uno espera que (los árbitros) se equivoquen lo menos posible, pero ojalá que este clásico sea un lindo espectáculo para la gente, que es lo que buscamos. Ojalá podamos ganar nosotros, es lo que iremos a buscar".

Sobre el choque con el cuadro azul, el trasandino adelantó que "va a ser un partido lindo y difícil. Como todo clásico, tiene su condimento, más aún jugando de visita. Los clásicos son partidos aparte; nosotros trataremos de hacer nuestro juego e ir a buscar los tres puntos, que es lo que queremos para seguir ahí arriba, ya que el fin de semana pasado se nos escapó la posibilidad".