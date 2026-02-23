Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

¿Qué dice el informe arbitral sobre la expulsión de Cornejo ante Universidad Católica?

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl

Franco Jiménez, juez del compromiso, consignó que el defensor de Coquimbo Unido fue culpable de "juego brusco grave" tras un codazo en la nuca de un rival. La acción significó la expulsión directa del futbolista en el Claro Arena.

El defensor de Coquimbo Unido Juan Cornejo protagonizó una de las incidencias más polémicas en la derrota de su escuadra por 3-1 ante Universidad Católica en el Claro Arena. El informe oficial del encuentro, emitido tras el pitazo final en Santiago, entregó los argumentos técnicos para la tarjeta roja que recibió el lateral en el minuto 58 del cotejo.

Según el documento publicado por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), firmado por el juez Franco Jiménez, el futbolista nacional resultó expulsado por "ser culpable de juego brusco grave". El texto especificó que, al disputar un balón aéreo, Cornejo golpeó con su codo la nuca del adversario con uso de fuerza excesiva, poniendo en peligro su integridad física.

La determinación del colegiado fue inmediata, mostrando la cartulina roja de forma directa sin necesidad de acudir a la pantalla del VAR en el Claro Arena. Segundos después, los encargados de la tecnología de video confirmaron la decisión desde la cabina, ratificando la gravedad de la falta cometida por el jugador del cuadro "pirata".

El partido en la capital ya se encontraba cuesta arriba para el elenco visitante, que sufrió las anotaciones del atacante de Universidad CatólicaFernando Zampedri, quien convirtió por duplicado, y de Justo Giani. El descuento de Coquimbo Unido lo anotó el volante Alejandro Camargo a los 18 minutos de la primera etapa.

Con este reporte, Juan Cornejo quedó a la espera de la citación del Tribunal de Disciplina para conocer la cantidad de partidos de suspensión que deberá cumplir. La consignación de "uso de fuerza excesiva" en el informe arbitral podría acarrear una sanción superior a una fecha para el experimentado defensor zurdo.

En portada