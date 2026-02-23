Corte Suprema confirmó el desafuero del diputado Joaquín Lavín León

La Corte Suprema confirmó este lunes el desafuero del diputado Joaquín Lavín León (ex-UDI), ratificando la decisión previa de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Esta determinación implica la pérdida de su inmunidad parlamentaria, abriendo el camino para que la Fiscalía Metropolitana Oriente avance en su formalización por los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de instrumento mercantil.

En detalle, la investigación abarca delitos de corrupción en el municipio de Maipú, la rendición de boletas ideológicamente falsas y la creación de un software de gestión de trabajo territorial y de base de datos que se habría financiado con fondos del Congreso.

Lavín puede enfrentar una formalización por fraude al fisco, tráfico de influencias y uso malicioso de instrumento. (FOTO: ATON)

Defensa de Lavín y la exclusión del delito tributario

Pese al desafuero, el abogado defensor de Lavín, Cristóbal Bonacic, calificó el fallo como "muy favorable" en ciertos aspectos, especialmente por la exclusión de una de las imputaciones iniciales: "el delito tributario, que fue algo que Servicio de Impuestos Internos sacó 'entre gallos y medianoche' en el último minuto", afirmó.

La representación argumentó que la solicitud de desafuero era "absolutamente tardía" y que la Fiscalía podría haber prescindido de esta instancia, ya que el diputado dejará su cargo en marzo.

La Corte Suprema puso fin a la inmunidad parlamentaria de Joaquín Lavín León. (FOTO: ATON)

"Por lo tanto, el Ministerio Público perfectamente bien podía haber prescindido de esta instancia y haber seguido la investigación a partir de marzo. El hecho fue ganancioso para nosotros, porque efectivamente privó al Ministerio Público de poder imputar el delito tributario, algo que fue sacado a último minuto", explicó Bonacic.

Formalización y medidas cautelares en el horizonte

A pesar del punto ganado por la defensa respecto al delito tributario, la confirmación del desafuero implica que Lavín León perderá su inmunidad.

Esto lo hace vulnerable a ser formalizado por la Fiscalía, lo que podría llevar a la imposición de medidas cautelares.