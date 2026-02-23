¿Superó a Gloria Estefan? Así fue el show de Bombo Fica en el Festival de Comedia 2026

El comediante Bombo Fica fue el encargado de abrir la segunda noche del Festival de Comedia de Chilevisión, que busca competir con Viña 2026.

En su rutina, el humorista relató anécdotas de sus viajes por países como Australia, Nueva Zelanda y China, donde ironizó sobre su desarrollo y comparó al país asiático con "el Meiggs más grande" del mundo.

El oriundo de Purén también hizo bromas sobre diferencias culturales y situaciones cotidianas, incluyendo un contraste entre cómo son los chinos en su lugar de origen y los chinos en Chile.

Hacia el final del show, Fica abordó el escenario político del país asiático, recordando cómo llegaron a construir un hospital en 10 días durante la pandemia: "¿Cómo (los chinos) llegaron a esto? Después me acordé que eran comunistas...", lanzó, generando varias risas.

"Es hasta el 11 de marzo, nomás, la talla. Desde ahí puros chistes de curados, porque en una de esas me llega un pasaje y me invitan a irme a Corea del Norte", añadió, haciendo alusión al presidente electo, José Antonio Kast

"Cortemos las manifestaciones, si la cuestión ya pasó. Los que ganaron, bien, felicitaciones, y los que perdimos orgullosamente aceptamos la derrota", señaló, añadiendo que desea que al mandatario "que le vaya bien y que cumpla con todo lo que prometió", advirtiendo en tono de broma que "a la hora que no lo hace... ahí voy a estar".

¿Bombo Fica logró ganarle a Gloria Estefan?

Si bien, el show de Fica tuvo una buena recepción, la ambiciosa propuesta de Chilevisión no logró superar en rating a la noche inaugural del Festival de Viña.

Según cifras de audiencia, el show de Bombo Fica marcó un promedio de 792.613 personas, mientras que, en paralelo, la presentación de Gloria Estefan en la Quinta Vergara, transmitida por Mega, promedió 1.777.989 espectadores y alcanzó un peak de 1.861.129 televidentes.