Rafael Olarra: "Sigo pensando que Lucero es más que Zampedri"

El exfutbolista chileno Rafael Olarra defendió su análisis respecto a los principales referentes de área del Campeonato Nacional. El comentarista deportivo aseguró que el atacante argentino Juan Martín Lucero es un jugador más completo que su compatriota Fernando Zampedri, a pesar de que las estadísticas actuales favorecen ampliamente al artillero de Universidad Católica.

"Lo sigo sosteniendo. No es algo que me va a cambiar porque uno haga más goles. Para mí, Juan Martín Lucero es de más jerarquía. Se trata de una cuestión de jerarquía futbolística, donde es más jugador de equipo que Fernando Zampedri. Ahora lo vamos a ver en la parte internacional, que es un desafío enorme que tiene Universidad Católica", afirmó en entrevista con LUN.

"Cada vez que hace un gol Zampedri me lo muestran como si yo no lo viera y no se dan cuenta de que mi tarea y pega es esa. Pero ojo, yo no me caso y trato de opinar lo más objetivamente posible. Yo sé que todos me acercan a la U, pero para mí cuando traen a Lucero a la U antes del torneo es un acierto. Y lo sigo poniendo por sobre Zampedri. PEro bueno, no es mi culpa que los equipos anden bien o mal", dijo.

La controversia surgió luego de las primeras cinco fechas de la Liga de Primera, donde Fernando Zampedri registra ocho anotaciones, liderando la tabla de goleadores. Por el contrario, el delantero de Universidad de Chile aún no logra convertir en el presente torneo. No obstante, el exIndependiente mantuvo sus dudas sobre el desempeño que el hexagoleador local tendrá ante defensas más veloces y fuertes en competencias fuera de Chile.

"Fernando Zampedri es un jugador más estacional, de área, que es muy certero desde el lanzamiento penal. Lo mío es una duda legítima porque Universidad Católica necesita competir internacionalmente. No estoy en contra de lo que está haciendo, pero es mi percepción futbolística. Más allá de los cien goles, que es un meritazo, tengo mis dudas", añadió el exdefensor de Audax Italiano y Universidad de Chile.

El retirado zaguero también abordó las críticas de los hinchas de Universidad Católica, quienes manifestaron su descontento con sus opiniones. Rafael Olarra recordó su paso como jugador por el cuadro "cruzado", donde se coronó campeón, aunque recalcó que su labor actual le exige opinar con la mayor objetividad posible sobre la realidad del fútbol en Santiago y regiones.