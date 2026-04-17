Sebastián Arancibia: "Estoy disponible para lo que necesite el equipo"

El futbolista chileno Sebastián Arancibia, lateral de Universidad Católica, se refirió a su inminente regreso a las canchas tras varios meses fuera y aseguró que está preparado para responder a las exigencias del equipo en el tramo actual de la temporada.

"Estoy ya disponible a lo que necesite el cuerpo técnico, lo que necesite el profe, lo que necesite el equipo. Cuando ellos decidan que sea la oportunidad, estoy preparado para lo que sea", afirmó Sebastián Arancibia.

"Muy feliz por mi regreso. Lo esperé mucho, fueron hartos meses de espera. Sufrí harto, la pasé mal, pero ahora estoy feliz, intentando siempre apoyar al equipo desde donde me toque", agregó sobre su retorno.

En relación al momento del equipo, el jugador valoró la carga de partidos y el ritmo competitivo. "Está pesadito el calendario para nosotros, pero era lo que buscábamos hace mucho tiempo. Buscar esta seguidilla de partidos, este ritmo", sostuvo.

Sobre su rol en el equipo, explicó las indicaciones del entrenador argentino Daniel Garnero. "Lo que me pide el profe es que cuando pueda atacar, que lo haga con convicción. Estar bien parado atrás, que es algo que nos ha costado últimamente", indicó.

También abordó la competencia por el puesto y su situación personal. "No siento ni una presión, nada. Yo siempre intento entrenarme de la mejor forma, estar al cien", afirmó, junto con agregar que "si es que me toca en la banca, igual aprovechar los minutos que me dé el profe".

Finalmente, se refirió al próximo desafío ante Unión La Calera. "Nos estamos preparando, ya pasó el partido con Cruzeiro, así que estamos pensando en Calera, en sumar de a tres", cerró.