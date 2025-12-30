Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

Teodoro Arce apareció como opción de Daniel Garnero para reforzar a Universidad Católica

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El técnico conoció al futbolista paraguayo después de su etapa en Olimpia.

Teodoro Arce apareció como opción de Daniel Garnero para reforzar a Universidad Católica
Después de moverse rápidamente en el inicio del mercado, en Universidad Católica se toman con mesura la selección de refuerzos para lo que será una exigente temporada en la que tendrá que competir en cinco torneos distintos, incluyendo la fase grupal de la Copa Libertadores.

Según supimos en Cooperativa, fue el propio Daniel Garnero quien se contactó con el paraguayo Teodoro Arce, un extremo izquierdo de 25 años que viene de una gran campaña en General Caballero de su país.

El objetivo de la institución precordillerana es potenciar una zona donde, momentáneamente, solo cuenta con el nacional Clemente Montes, por lo que el técnico apostó por un nombre al que hizo debutar y dirigió durante su etapa en Olimpia.

En sus registros de 2025, el puntero guaraní acumuló un total de 41 partidos disputados en los que anotó 10 goles, además de aportar 7 asistencias en las tres competiciones que jugó.

