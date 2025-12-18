Universidad Católica abrochó a Matías Palavecino, Jimmy Martínez y Justo Giani

Universidad Católica pisa el acelerador en la conformación de su plantel para la temporada 2026. Con el desafío de la Copa Libertadores en el horizonte, la dirigencia de la precordillera cerró las negociaciones para sumar a Matías Palavecino, Jimmy Martínez y Justo Giani.

El nombre más destacado del listado es Matías Palavecino. El volante ofensivo, catalogado como uno de los mejores jugadores del campeonato 2025 por su rendimiento, asumirá un rol protagónico en la creación de juego del equipo. Su arribo a San Carlos de Apoquindo es la gran apuesta de la gerencia deportiva para dar un salto de calidad en el mediocampo, según informó Cooperativa Deportes.

A la llegada del creativo se sumó Jimmy Martínez. El volante terminó su vínculo con Huachipato y arribó en condición de jugador libre. El exUniversidad de Chile experiencia internacional, siendo una variante polifuncional para el cuerpo técnico.

Desde Argentina también se incorpora el delantero Justo Giani. El atacante de 26 años finalizó su contrato con Aldosivi y cruzó la cordillera con el pase en su poder. En la última campaña registró 6 goles en 30 partidos, perfilándose como una alternativa para refrescar el ataque estudiantil.

Estas tres incorporaciones se unen a la confirmación de Bernardo Cerezo. El defensor lateral, proveniente de Ñublense, también llegó como agente libre, completando así un paquete inicial de cuatro refuerzos confirmados para fortalecer todas las líneas de la UC.