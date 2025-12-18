Bombero murió tras derrumbe en medio de incendio en cités de Santiago

Un voluntario del Cuerpo de Bomberos de Santiago murió este jueves tras resultar herido en medio del combate de un incendio que afectó, alrededor de las 17:30 horas, a varios cités y viviendas ubicados en la intersección de Avenida España con calle Domeyko, en el centro de la ciudad.

La víctima fue identificada como Paul Cristoffer Valenzuela Muñoz, de 36 años y ayudante primero de la Sexta Compañía "Salvadores y Guardia de Propiedad".

"Al momento de estar trabajando en la contención (del fuego), la remoción (de escombros) y la ventilación (del lugar siniestrado), tuvimos un derrumbe que afectó a tres bomberos de nuestra institución. Dos de ellos (resultaron lesionados) de carácter leve, y uno de gravedad: tuvo que ser reanimado y, lamentablemente, terminó falleciendo en la Mutual de Seguridad", relató el comandante Giorgio Tromben.

"El voluntario Paul Valenzuela Muñoz ingresó a la institución en junio de 2017, y durante estos ocho años de servicio se destacó siempre por su compromiso, vocación y entrega a la comunidad", señaló el Cuerpo de Bomberos de Santiago en un comunicado.

"Al momento de su fallecimiento, tenía 36 años de vida. Era casado y padre de familia", agregó la institución, que entregó "sinceras condolencias a su familia y a sus compañeros de la Sexta Compañía, acompañándolos en este doloroso momento".

Agregó que "lo concerniente a sus funerales se comunicará oportunamente".

A nombre del Gobierno, el subsecretario del Interior, Víctor Ramos (FA), se sumó a las "condolencias a la familia, amistades y al Cuerpo de Bomberos" por la tragedia.

La autoridad resaltó la "vocación, valentía y compromiso con la protección de la vida de las personas" que demostró el voluntario: dijo que "representan el más alto ejemplo de servicio público".