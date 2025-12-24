Universidad Católica avanzó negociaciones para el retorno de César Munder

Universidad Católica dio un importante paso en las negociaciones para concretar el retorno de César Munder, jugador formado en el club que quedó como agente libre tras brillar esta temporada en Cobresal.

Según informó Cooperativa Deportes, el canterano "cruzado" rechazó renovar su contrato en Cobresal y su agente lo ofreció al cuadro precordillerano.

Además, recibió contactos de Audax Italiano y Palestino.

Sin embargo, en las últimas horas, la UC inició conversaciones directas con el futbolista y le consultó sus condiciones para volver al club que lo formó.

Paralelamente, se conoció un interés de los cruzados por hacerse con los servicios de Lautaro Pastrán, quien disputó su última temporada a préstamo en Liga de Quito y cuyo pase pertenece a Belgrano de Córdoba.