Universidad Católica oficializó otras tres renovaciones para la temporada 2026

Este jueves, Universidad Católica oficializó seis renovaciones para la temporada 2026 y ya comenzó a armar el plantel para competir en la Liga de Primera y Copa Libertadores, Copa Chile y Supercopa del próximo año.

"Cruzados informa las renovaciones de Darío Melo, Eugenio Mena y la continuidad de Jhojan Valencia", dio a conocer el elenco precordillerano.

De este modo, estos tres jugadores se suman a Gary Medel, Fernando Zampedri y Branco Ampuero que también renovaron su vínculo con la "franja".

Además, en la UC ya abrocharon el fichaje de Matías Palavecino, Jimmy Martínez, Justo Giani y Bernando Cerezo para una temporada que jugarán Liga de Primera, Supercopa, Copa Chile, Copa de la Liga y Copa Libertadores.