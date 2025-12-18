Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

Universidad Católica oficializó otras tres renovaciones para la temporada 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los "cruzados" se están armando para el próximo año.

Universidad Católica oficializó otras tres renovaciones para la temporada 2026
Este jueves, Universidad Católica oficializó seis renovaciones para la temporada 2026 y ya comenzó a armar el plantel para competir en la Liga de Primera y Copa Libertadores, Copa Chile y Supercopa del próximo año.

"Cruzados informa las renovaciones de Darío Melo, Eugenio Mena y la continuidad de Jhojan Valencia", dio a conocer el elenco precordillerano.

De este modo, estos tres jugadores se suman a Gary Medel, Fernando Zampedri y Branco Ampuero que también renovaron su vínculo con la "franja".

Además, en la UC ya abrocharon el fichaje de Matías Palavecino, Jimmy Martínez, Justo Giani y Bernando Cerezo para una temporada que jugarán Liga de Primera, Supercopa, Copa Chile, Copa de la Liga y Copa Libertadores.

En portada