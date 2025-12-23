A falta de la oficialización: Meneghini quedó a una firma de ser el nuevo DT de la U

A falta de la oficialización por parte de Universidad de Chile, el técnico Francisco Meneghini quedó a una firma de transformarse en el nuevo entrenador del elenco azul.

De acuerdo a la información de Cooperativa Deportes, el cuadro azul se decantó por el exentrenador de O'Higgins luego de la insistencia del gerente deportivo del club, Manuel Mayo.

Según la misma fuente, hubo dos razones clave: La primera dice relación con lo deportivo y el conocimiento de "Paqui" del fútbol chileno.

La segunda apunta a lo económico dado que la llegada del portugués Renato Paiva implicaba una fuerte inversión económica en la cabina técnica en desmedro del plantel, a diferencia de Meneghini, quien resulta más económico y permite un mayor gasto en el equipo.