Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

"Carácter y ADN competitivo": Santos Laguna oficializó el fichaje de Lucas Di Yorio

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El elenco mexicano pagó la transferencia a Athletico Paranaense.
La historia de Lucas Di Yorio en Universidad de Chile llegó a su fin, ya que este martes cualquier opción de continuidad quedó definitivamente descartada luego de que Santos Laguna de México oficializara al delantero argentino, tras pagar la transferencia a Athletico Paranaense.

Pese a sus buenos registros en el cuadro azul, donde acumuló 14 goles en todas las competiciones, la directiva de Azul Azul optó por no extender su vínculo. La decisión estuvo marcada por la falta de acuerdo en torno a la opción de compra, fijada en 2.5 millones de dólares por el club brasileño.

Desde la institución universitaria, en tanto, solo se consideró un monto cercano a los 1.1 millones para adquirir su pase. Esa diferencia económica, sumada a la salida de Gustavo Álvarez de la banca, terminó por cerrar cualquier posibilidad de negociación.

De esta manera, Di Yorio iniciará su tercera experiencia en el fútbol mexicano, tras sus pasos anteriores por Club León y Pachuca. En sus ciclos previos en el país norteamericano, el atacante trasandino registró 15 goles en 57 partidos disputados.

"Quiero tomarme este espacio para dedicar unas palabras a esta hermosa institución, la U ha sido mi casa durante este 2025, y hoy los caminos se separan, pero siempre estarán en mi corazón", escribió el ariete de 29 años a través de sus redes sociales.

Las + leídas
