Azul Azul solicitó el registro de marca de escudos históricos de la Universidad de Chile

En medio de la expectativa por la próxima Junta de Accionistas, y en el año en que el club Universidad de Chile comienza a preparar la celebración de su centenario, un complejo flanco jurídico se abrió entre la Casa de Estudios y Azul Azul, la sociedad anónima que administra al elenco profesional laico.

La polémica surgió luego de que Azul Azul ingresara en marzo pasado 30 solicitudes ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI). Si bien 20 de estas marcas ya se encuentran registradas -como "Azul Azul,Estadio Azul" o "La U Un Sentimiento"-, existen otros registros en trámite que han encendido las alarmas en la Casa de Bello.

Cuando Azul Azul asumió el mando del equipo de fútbol, se firmó un "Convenio de Autorización de Símbolos Distintivos", válido hasta el año 2052. Este documento es el pilar que permite a la concesionaria utilizar la identidad del club, pero establece límites estrictos sobre la propiedad de los mismos.

El escrito consigna explícitamente que "la Universidad de Chile es la única y exclusiva propietaria de su nombre o denominación, 'Universidad de Chile', teniendo como Símbolos Distintivos el diseño de la letra 'U', la figura del búho o chuncho, y las Marcas Registradas a su nombre".

Incluso, el acuerdo detalla que dicha propiedad se extiende a todas las "acepciones, diseños o figuras que constituyan derivaciones del nombre, símbolos o marcas registradas", algo que la sociedad anónima reconoce de manera explícita en el contrato.

El punto de conflicto radica en que algunos de los registros que Azul Azul mantiene en trámite ante INAPI incluyen emblemas y símbolos históricos que la Universidad de Chile reclama como propios.

Según el convenio vigente, la Casa de Estudios entiende que cualquier utilización de estos símbolos por parte de la concesionaria debe ampararse en el acuerdo y no en registros propios de la sociedad anónima por lo que esto implica un nuevo flanco que podría poner en peligro el contrato de concesión que permite a Azul Azul dirigir al club laico.

Ya en 2018 Azul Azul intentó registrar el chuncho actual y el símbolo de la U, pero ambas fueron denegadas.