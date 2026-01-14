CMF ofició a Azul Azul tras compra de acciones por eventual "acuerdo de acción conjunta"

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) ofició a Azul Azul por la compra de las acciones que realizó el abogado José Ramón Correa a los hermanos Daniel Y Eduardo Schapira, apuntando a un posible "acuerdo de actuación conjunta".

Esta situación ocurre porque Correa representa a Michael Clark, presidente de Azul Azul, en la apelación que hizo ante la Corte Suprema por la sanción que le impuso la CMF por el caso Sartor.

De acuerdo al oficio, la CMF advirtió que "si como consecuencia de cualquier adquisición, una persona o grupo de personas con acuerdo de actuación conjunta alcanza o supera los dos tercios de las acciones emitidas con derecho a voto de una sociedad anónima abierta, deberá realizar una oferta pública de adquisición por las acciones restantes, dentro del plazo de 30 días, contado desde la fecha de aquella adquisición".

Por lo tanto, la CMF exigió que Clark y Correa tienen que "informar acerca de la existencia de un eventual acuerdo de actuación conjunta, por si o a través de vehículos de inversión, así como cualquier tipo de relación que pudiere existir a su respecto".

Los directores de Azul Azul tienen plazo hasta este jueves 14 de enero para entrenar antecedentes a la CMF.