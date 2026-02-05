Diego Rivarola arremetió contra las autoridades: Que digan que le tienen miedo a la gente de La U

El exdelantero de Universidad de Chile Diego Rivarola lanzó duras críticas contra las autoridades por la no aprobación del partido entre el cuadro laico y Huachipato, enfatizando en el temor que le tienen a los hinchas azules.

"Que digan directamente que tienen miedo de que la gente de la U vaya para allá. Lo que pasa es que no se quieren hacer responsables" sostuvo el panelista en ESPN.

Este miércoles, la Delegación Presidencial de la Región del BíoBío decidió no aprobar que se desarrolle el encuentro entre universitarios y acereros por la segunda fecha de la Liga de Primera programado en un inicio para el domingo 8 de febrero a las 12:00 horas en Talcahuano, debido a un informe de Conaf y Carabineros.

Ante esto, Rivarola también cuestionó la explicación de la Delegación. "A mí me gustaría preguntarle a Eduardo Pacheco (delegado presidencial), si esta semana mandó a hacer un informe ¿Por qué no lo hizo antes de que empezara el fútbol? La semana pasada se jugó un partido ahí", dijo.

"¿Por qué no lo mandaron antes y se reprogramaban todos los partidos? Es extraño que justamente esta semana mandan el informe, si la semana pasada también tuvieron un partido", añadió el otrora futbolista.

Finalmente, el panelista concluyó que el informe se debió pedir la semana pasada y no días antes del cotejo.

¿Cuándo se jugará el partido entre Huachipato y Universidad de Chile?

Tras una reunión con las autoridades locales del BíoBío, se fijó, a falta de oficialización por parte de la ANFP, que el encuentro se dispute el lunes a las 17:00 horas (20:00 GMT) y solo con hinchas abonados del cuadro acerero.