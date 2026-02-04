Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Delegación Presidencial decidió no autorizar duelo entre Huachipato y la U

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Un informe de la Conaf resultó clave a la hora de la negativa.

Delegación Presidencial decidió no autorizar duelo entre Huachipato y la U
La Delegación Presidencial de la Región del Biobío no autorizó el partido entre Huachipato y Universidad de Chile, válido por la segunda fecha de la Liga de Primera 2026.

El encuentro, que está programado para este domingo 8 de febrero a las 12:00 horas, no pasó el visto bueno de las autoridades locales.

De acuerdo a la información recabada por Cooperativa Deportes, un informe elaborado por Corporación Nacional Forestal (Conaf) resultó clave para que la Delegación optara por no autorizar el encuentro en Talcahuano.

Según la misma fuente, el cuadro del acero ya busca alternativas. Una de ellas era llevar el partido al Estadio "Ester Roa", pero el recinto de Concepción es centro de acopio luego de la catástrofe que afectó las regiones de Ñuble y Biobío.

Así, las opciones que se manejan son llevar el partido a Chillán o al Estadio Santa Laura, que son la tercera y cuarta opción que puso sobre la mesa Huachipato para hacer de local.

