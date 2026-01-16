Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

¿Cuándo y dónde ver el amistoso de Universidad de Chile ante Racing?

El duelo se disputará en el Estadio "Ester Roa" de Concepción.

¿Cuándo y dónde ver el amistoso de Universidad de Chile ante Racing?
Universidad de Chile vivirá su primer amistoso de pretemporada, donde se medirá Racing este domingo en el Estadio "Ester Roa Rebolledo" de Concepción.

Será el debut de su nuevo director técnico Francisco "Paqui" Meneghini, quien asumió tras la renuncia de Gustavo Alvarez, y también será el estreno de sus nuevos refuerzos como Eduardo Vargas y Octavio Rivero.

¿Cuándo y dónde ver a la U ante Racing?

El partido se jugará a las 19:00 horas (22:00 GMT) de este domingo 18 de enero y contará con la transmisión en televisión por ESPN 5 y en streaming por Disney+.

Como siempre, todos los detalles relacionados a este evento podrás encontrarlos a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl y también seguir el partido en la transmisión de Cooperativa Deportes.

