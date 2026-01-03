Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago19.6°
Humedad66%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Eduardo Vargas: "Aún quedan capítulos por escribir en esta linda historia"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El delantero entregó sus primeras impresiones tras oficializarse su fichaje. "Lo soñé, lo busqué y hoy regreso donde fui tan feliz", aseguró en un emotivo video dirigido a los hinchas.

Eduardo Vargas:
 U. de Chile
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La confirmación del retorno de Eduardo Vargas a Universidad de Chile desató la euforia en la fanaticada azul este sábado. Tras el anuncio oficial, el propio delantero se encargó de enviar un emotivo mensaje a través de las plataformas digitales del club, donde dejó en claro que su vuelta fue un anhelo personal largamente buscado.

"Por fin se dio. Lo soñé, lo busqué y hoy regreso donde fui tan feliz, a mi querida Universidad de Chile", comenzó diciendo el atacante en un registro audiovisual que repasa sus momentos de gloria con la camiseta "laica".

El bicampeón de América recordó con cariño su primer ciclo en la institución, destacando la importancia que tuvo el club. "La U me dio un espacio para desarrollarme y yo le di lo mejor en cada partido. Los goles decisivos, partidos inolvidables y títulos que marcaron la historia formaron un lazo que nos unirá para siempre", expresó.

Sin embargo, Vargas enfatizó que no llega solo a vivir de los recuerdos. Con la camiseta número 11 ya asignada, el goleador lanzó una promesa que ilusiona a los seguidores del "Romántico Viajero" de cara a la temporada 2026.

"Aún quedan capítulos por escribir en esta linda historia. Nos vemos en la cancha, vestido de azul, con la U en el pecho y la misma pasión del primer día. ¡Vamos la U!", sentenció con convicción.

Finalmente, en un tono más cercano y directo, el jugador cerró su intervención enviando un saludo a la hinchada que esperó 14 años por este momento: "Hola, estoy muy feliz de estar acá, de vuelta... espero verlos pronto en el estadio. Un abrazo, los quiero mucho a todos los hinchas".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada