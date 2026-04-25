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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Eduardo Vargas entró en la nómina para el clásico universitario

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El delantero fue incluido a última hora para el duelo ante U. Católica.

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El delantero Eduardo Vargas fue incluido en la nómina de Universidad de Chile para el clásico universitario ante U. Católica, en una novedad de última hora para el partido de este sábado 25 de abril.

La presencia del delantero estaba en duda, ya que hasta el viernes se lo tenía más afuera que adentro por un desgarro cuyos plazos de recuperación estaban al límite de cara al compromiso.

El encuentro está programado para las 18:00 horas en el Estadio Nacional, donde Vargas quedó a disposición del cuerpo técnico para un cruce clave entre azules y cruzados.

La nómina de U. de Chile:

Lista de convocados:

  • 1.- Cristopher Toselli
  • 2.- Franco Calderón
  • 4.- Diego Vargas
  • 5.- Nicolás Ramírez 
  • 6.- Nicolás Fernández
  • 7.- Maximiliano Guerrero
  • 8.- Israel Poblete
  • 10.- Lucas Assadi
  • 11.- Eduardo Vargas
  • 14.- Marcelo  Morales
  • 17.- Fabián Hormazábal 
  • 18.- Juan Martín Lucero
  • 19.- Javier Altamirano
  • 20.- Charles Aránguiz
  • 21.- Marcelo Díaz
  • 22.- Matías Zaldivia
  • 23.- Ignacio Vásquez
  • 25.- Gabriel Castellón
  • 28.- Agustín Arce
  • 29.- Lucas Barrera
  • 34.- Vicente Ramírez

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