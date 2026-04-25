Eduardo Vargas entró en la nómina para el clásico universitario

El delantero Eduardo Vargas fue incluido en la nómina de Universidad de Chile para el clásico universitario ante U. Católica, en una novedad de última hora para el partido de este sábado 25 de abril.

La presencia del delantero estaba en duda, ya que hasta el viernes se lo tenía más afuera que adentro por un desgarro cuyos plazos de recuperación estaban al límite de cara al compromiso.

El encuentro está programado para las 18:00 horas en el Estadio Nacional, donde Vargas quedó a disposición del cuerpo técnico para un cruce clave entre azules y cruzados.

La nómina de U. de Chile:

Lista de convocados: