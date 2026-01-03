El anuncio oficial de la U: "Al hablar de Eduardo Vargas sobran las palabras"

La espera terminó y el anhelo de los hinchas azules se concretó este sábado 3 de enero de 2026. Universidad de Chile publicó un emotivo comunicado oficial para anunciar que Eduardo Vargas selló su regreso al club, sumándose al primer equipo para aportar "experiencia, categoría y capacidad goleadora" en los próximos desafíos.

El delantero, que se formó en Cobreloa y brilló en el "Romántico Viajero" entre 2010 y 2011, retornó al fútbol chileno en 2025 tras 14 años en el extranjero. Sin embargo, su reencuentro con el balompié nacional tuvo una escala previa: Compitió el último semestre en Audax Italiano, club donde anotó cinco goles en 15 partidos antes de concretar su vuelta al CDA, uno de ellos a la U.

En su texto de bienvenida, la institución destacó el legado imborrable de "Turboman". Durante su primer ciclo en Universidad de Chile, el ariete disputó 79 partidos y marcó 31 goles, siendo pieza clave en el bicampeonato nacional y en la obtención de la histórica Copa Sudamericana 2011, torneo donde se mantiene como el máximo goleador en una sola edición con 11 conquistas.

"Sin duda, al hablar de Eduardo Vargas sobran las palabras. Sus goles, títulos y calidad lo respaldan como una leyenda nacional", remarcó el club en su sitio web, valorando la trayectoria internacional del jugador que incluyó pasos por Napoli, Valencia, Queens Park Rangers, Hoffenheim, Tigres, Gremio, Atlético Mineiro y Nacional de Uruguay.

El club aseguró que contar con la categoría del segundo goleador histórico de la Selección Chilena será un "impacto tremendo" para el plantel que buscará luchar por todos los objetivos en este 2026.

En redes, el club informó la noticia a las 17:11 horas, realizando un juego con el número 17 que lo identifica con una transición al 11, que usará durante su nuevo paso por la U