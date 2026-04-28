El hijo de un expresidente de la República arribó al directorio de Azul Azul

Universidad de Chile vive horas claves en la definición de su nuevo directorio con la junta de accionistas que se llevó a cabo este martes, instancia en la que se incluyó la presencia de un expresidente de la República.

Francisco Aylwin, hijo menor del fallecido expresidente Patricio Aylwin, se sumó a la mesa tras años de experiencia en comunicaciones corporativas y su anterior labor profesional en el comité organizador de la Copa América 1991.

Siendo periodista de profesión, heredó el fanatismo por el equipo de su padre y arribó acompañando en el bloque Sartor a la exministra Cecilia Pérez, quien es la principal carta para tomar la presidencia de Azul Azul.

Además, tiene un rol activo como Director de la Fundación Patricio Aylwin y desde la muerte de su padre en 2016 asumió la vocería familiar, por lo que su relación con los medios de comunicación es frecuente.