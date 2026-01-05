El mensaje de Díaz a Meneghini: Tiene que trabajar tranquilo, los más grandes vamos a acompañarlo

Tras el primer día de trabajo de pretemporada, Marcelo Díaz, capitán de Universidad de Chile, elogió al flamante entrenador del cuadro laico, Francisco Meneghini.

En conversación con ESPN, el mediocampista indicó sobre su nuevo estratego que "lo conozco de la selección, con algunos jugué y con otros (del cuerpo técnico) tengo amistad. Ya tuve la posibilidad de hablar con él y ponernos de acuerdo en algunas cosas. Lo más importante es que él sabe que tiene que trabajar tranquilo. Nosotros, los más grandes y yo como capitán, nos dedicamos a acompañarlo y a estar de la mano con él".

En la misma línea, el ex seleccionado nacional enfatizó que "sus decisiones son respetadas y acatadas por todos, seamos grandes o jóvenes, acá el que decide quién va a jugar o decide una formación es él".

Por otra parte, "Carepato" destacó el regreso de Eduardo Vargas al club después de catorce año. "El impacto es gigante. Eduardo tiene un nombre muy grande en la U y en Chile, respaldado por sus goles y su trayectoria. Se fue siendo goleador del club y volver ahora ha sido muy lindo", destacó.

Sobre el reencuentro de "Turboman" con él y Charles Aránguiz, el volante sostuvo que se juntaron "justo tres de los que en esa U del 2011 supimos ser campeones, después en la Selección también supimos ser campeones... Hoy en día estamos los tres acá y vamos a disfrutar e intentar llevar a la U a conseguir más títulos todavía".

Pensando en los desafíos de esta temporada, el referente del elenco azul indicó que "fue frustrante para nosotros no alcanzar el cupo a la Copa Libertadores, pero el 2025 ha sido muy bueno, así lo catalogamos. Ahora, tenemos un partido de Copa Sudamericana contra Palestino y vamos a apostar a ganarlo, porque queremos seguir compitiendo internacionalmente y es lo que el club merece".