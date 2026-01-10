En Brasil aseguraron que Atlético Mineiro aumentará su oferta a la U por Lucas Assadi

Atlético Mineiro, equipo donde juega el chileno Iván Román y es dirigido por Jorge Sampaoli, aumentará su oferta por Lucas Assadi, volante de Universidad de Chile.

El cuadro galo ya hizo una oferta de tres millones por el jugador que fue rechazada por los azules. Universidad de Chile no está dispuesto a aceptar menos de cinco millones.

Según informó Thiago Fernandes, periodista de Goal Brasil, el equipo de Belo Horizonte presentará una contraoferta a la U por cuatro millones de dólares, con la intención de poder sentarse a negociar con la directiva de los azules por el jugador.

Del mismo modo, la misma fuente aseguró que el jugador aceptó partir al equipo brasileño, por lo que sólo debe resolverse la negociación entre los equipos para que pueda tener su primera experiencia en el extranjero.