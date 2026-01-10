Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago35.0°
Humedad18%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

En Brasil aseguraron que Atlético Mineiro aumentará su oferta a la U por Lucas Assadi

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl/Aton

El club brasileño mejorará su propuesta para negociar con los azules.

En Brasil aseguraron que Atlético Mineiro aumentará su oferta a la U por Lucas Assadi
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Atlético Mineiro, equipo donde juega el chileno Iván Román y es dirigido por Jorge Sampaoli, aumentará su oferta por Lucas Assadi, volante de Universidad de Chile.

El cuadro galo ya hizo una oferta de tres millones por el jugador que fue rechazada por los azules. Universidad de Chile no está dispuesto a aceptar menos de cinco millones.

Según informó Thiago Fernandes, periodista de Goal Brasil, el equipo de Belo Horizonte presentará una contraoferta a la U por cuatro millones de dólares, con la intención de poder sentarse a negociar con la directiva de los azules por el jugador.

Del mismo modo, la misma fuente aseguró que el jugador aceptó partir al equipo brasileño, por lo que sólo debe resolverse la negociación entre los equipos para que pueda tener su primera experiencia en el extranjero. 

 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada