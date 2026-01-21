Evitó hablar de Colo Colo: La presentación de Lucero en Universidad de Chile
El flamante delantero de Universidad de Chile, Juan Martín Lucero, entregó sus primeras impresiones a la prensa y al ser consultado por su pasado en Colo Colo fue claro al expresar que no tendrá mayores comentarios a su paso por el elenco albo.
