Ya no es una maqueta a escala real. El primer tren "Darth Vader" que circulará por la futura Línea 7 de Metro de Santiago fue presentado en Brasil por el fabricante Alstom a ejecutivos de la empresa estatal.

Se trata de un tren Metropolis AS-22-UTO ya totalmente terminado y que permitirá transportar a 1.247 pasajeros, con aire acondicionado, un avanzado sistema de información al pasajero, puertos de carga USB-C y un sistema de seguridad con cámaras de alta resolución e intercomunicadores.

