Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago25.5°
Humedad50%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Este es el primer tren de la futura Línea 7 de Metro

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Ya no es una maqueta a escala real. El primer tren "Darth Vader" que circulará por la futura Línea 7 de Metro de Santiago fue presentado en Brasil por el fabricante Alstom a ejecutivos de la empresa estatal.

Se trata de un tren Metropolis AS-22-UTO ya totalmente terminado y que permitirá transportar a 1.247 pasajeros, con aire acondicionado, un avanzado sistema de información al pasajero, puertos de carga USB-C y un sistema de seguridad con cámaras de alta resolución e intercomunicadores.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados