Fernando Gago: El objetivo es competir hasta la última jornada con posibilidades de ser campeones

El entrenador argentino Fernando Gago, director técnico de Universidad de Chile, anticipó el clásico universitario ante U. Católica y aseguró que el objetivo del equipo es pelear el campeonato hasta el final.

"La ambición la tenemos desde el primer día que llegué (...) el objetivo nuestro es tratar de estar compitiendo hasta la última jornada con posibilidades de ser campeón", afirmó en conversación con TNT Sports.

En la previa del partido, el DT explicó su forma de enfrentar la semana y la preparación del equipo. "Yo lo tomo muy tranquilo. Yo creo mucho en que la semana previa el trabajo es muy importante", señaló, junto con agregar que busca transmitir calma a sus dirigidos.

Además, valoró a su rival y advirtió que será un duelo exigente: "Es un equipo que está trabajado con un gran entrenador".

El técnico también detalló aspectos de su metodología, como la decisión de confirmar la formación pocas horas antes del partido para mantener la competencia interna.

"Todos saben que si se entrenan bien en la semana tienen posibilidad de pelear un lugar en el 11", indicó.

El clásico estudiantil está programado para este sábado 25 de abril a las 18:00 horas en el Estadio Nacional.