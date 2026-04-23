Fernando Gago: El plantel está con la ambición y la ansiedad que genera un clásico

El técnico de Universidad de Chile, Fernando Gago, hizo la previa del clásico universitario ante Universidad Católica y aseguró que el elenco azul está con la ambición de quedarse con los tres puntos y con la ansiedad lógica que genera este tipo de partidos.

"Charles (Aránguiz) está en el proceso último de su recuperación y mañana (viernes) veremos en qué condiciones está para saber si lo incluimos en la lista. El plantel está muy bien, con la ambición de jugar un clásico, con esa ansiedad lógica que genera esta clase de partidos y llegar lo mejor posible al partido", dijo Gago en la conferencia de prensa conjunta que realizó junto a su par de la UC, Daniel Garnero, y con los capitanes de ambos planteles, Marcelo Díaz y Fernando Zampedri.

Gago se refirió a la falta de gol que ha mostrado el equipo en sus dos últimos partidos (derrota 1-0 ante Ñublense y empate 0-0 ante Everton).

"Preocupar, no. Es entender diferentes facetas de juego. En los dos primeros partidos convertimos siete goles, pero es un proceso, llevamos poco tiempo de trabajar y los chicos se adaptaron muy bien a la forma que tenemos de entrenar, y a partir de eso buscaremos las mejores soluciones para tener situaciones favorables de gol y tratar de hacer lo mismo defensivamente", expresó.

Sobre el partido mismo, Gago adelantó que "va a depender de las situaciones de juego. Sería difícil entender lo que va a pasar, puede ser peleado, puede ser abierto, pero sí hay un factor fundamental: son dos equipos competitivos y son dos equipos quieren ganar y a partir de eso hay una forma de jugar de cada equipo".

"Después pueden salir las cosas que uno plantea, pero es muy difícil saber lo que puede pasar, sí entender que hay facetas de juego para atacar, defender, tener el control, no tener el control. Esos momentos debemos saber aprovecharlos", añadió.

"Lo que tenemos claro es entender el partido que debemos jugar, saber lo que el rival nos pueda proponer y a partir de eso proponer soluciones para jugar el partido de la mejor manera, sabiendo que es un clásico y que tiene un sentimiento especial para el hincha. A partir de eso debemos tener la tranquilidad de afrontar el partido, que sea un buen espectáculo y tambipén ara que el hincha se vaya contento a su casa", cerró.