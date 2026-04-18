Fernando Gago y empate ante Everton: Hay que seguir trabajando partido a partido

El técnico argentino Fernando Gago analizó el deslucido empate sin goles entre Universidad de Chile y Everton en el Estadio Sausalito por la décima fecha de la Liga de Primera y aseguró que "hay que seguir trabajando partido a partido".

"Creo que nos apresuramos bastante en el último pase de tratar de finalizar esas jugadas también por el marcador, y por los minutos de juego, pero creo que el equipo en el segundo tiempo de igual manera tuvo situaciones para poder marcar. Obviamente que en el primero por ahí había más espacios e implica un poco más que la distancia de juego era mejor", comentó en conferencia de prensa.

También fue consultado sobre las lesiones que está sufriendo el equipo: "No hay un equipo ideal, no lo tengo eso en la cabeza. Me baso mucho en el rendimiento semanal de cada jugador, de cómo están entrenando, de la situación física que tengan, de lo que vea en la semana y a partir de eso tratamos de poner el mejor equipo posible para poder enfrentar, independientemente de lo que sea el rival", profundizó.

Gago comentó sobre el rendimiento de Juan Martín Lucero: "Trataremos de que tenga mejor rendimiento. El jugador está, tanto él como Vicente que entró. Hay que ajustar determinados momentos del pase y, a partir de ahí, estar. No comparto que no hay un delantero, sí lo hay; hay que tratar de siempre llevar al jugador al máximo nivel".

Por último se refirió al nivel de Lucas Assadi y su titularidad: "El debía tratar de no perder esa pelota porque sabíamos que podían pasar las transiciones del rival; a partir de eso, tener más remate de media distancia y llegada en segunda línea. El ingreso de Lucas fue porque creíamos eso para el partido; lo está haciendo muy bien y tiene que seguir creciendo".